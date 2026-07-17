Atelier sur le budget par l’association Agir pour l’intégration bancaire, Maison de quartier des Haubans, Nantes
jeudi 30 juillet 2026 · Maison de quartier des Haubans · Nantes
Informations pratiques
Atelier sur le budget par l’association Agir pour l’intégration bancaire Jeudi 30 juillet, 14h00 Maison de quartier des Haubans Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-30T14:00:00+02:00 – 2026-07-30T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-30T14:00:00+02:00 – 2026-07-30T16:00:00+02:00
Jeu de plateau pour représenter les revenus et les dépenses d’un mois d’une famille. C’est en équipe, dans un esprit de convivialité, que l’on cherche les meilleures réponses. Les thèmes des questions portent sur : la banque, les assurances et crédits, l’épargne, les loisirs,le logement, la consommation etc.
Maison de quartier des Haubans 1 Bis Boulevard de Berlin, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 69 81 65 18 »}, {« type »: « email », « value »: « apib44@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://apib44.fr »}]
Jeu de société pour avoir des réponses aux questions d’argent.
APIB
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