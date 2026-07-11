DroneArt Show Harry Potter ™ Hippodrome du Petit Port Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-14 22:00 – 23:00

Gratuit : non Retrouvez les tarifs sur sur https://thedroneartshow.com/nantes/harry-potter/ Tout public, En famille, Jeune Public

Admirez plus de 1200 drones s’envoler en parfaite harmonie avec les musiques des films, pour créer des tableaux à couper le souffle.Revivez les moments les plus mémorables et cultes des films Harry Potter™ avec un spectaculaire DroneArt Show inspiré du monde des sorciers, où chaque spectateur prend part à l’expérience grâce à des bracelets LED.Un violoniste électrique sur scène sublime les moments phares de la bande originale des films, ajoutant une dimension dynamique au spectacle. Spectacles du 13 au 15 août 2026Ouverture des portes à 20h – Début du spectacle à 22h Durée : 1h, entracte inclus

Hippodrome du Petit Port Nantes Nord Nantes 44300

02 40 74 19 71 http://www.hippodrome-nantes.fr/ https://thedroneartshow.com/nantes/harry-potter/



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