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DroneArt Show Harry Potter ™ Hippodrome du Petit Port Nantes

vendredi 14 août 2026 · Hippodrome du Petit Port · Nantes

DroneArt Show Harry Potter ™ Hippodrome du Petit Port Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
22:00
Lieu
Hippodrome du Petit Port
Adresse
2 Boulevard des Tribunes
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Retrouvez les tarifs sur sur https://thedroneartshow.com/nantes/harry-potter/

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-14 22:00 – 23:00
Gratuit : non Retrouvez les tarifs sur sur https://thedroneartshow.com/nantes/harry-potter/ Tout public, En famille, Jeune Public 

Admirez plus de 1200 drones s’envoler en parfaite harmonie avec les musiques des films, pour créer des tableaux à couper le souffle.Revivez les moments les plus mémorables et cultes des films Harry Potter™ avec un spectaculaire DroneArt Show inspiré du monde des sorciers, où chaque spectateur prend part à l’expérience grâce à des bracelets LED.Un violoniste électrique sur scène sublime les moments phares de la bande originale des films, ajoutant une dimension dynamique au spectacle. Spectacles du 13 au 15 août 2026Ouverture des portes à 20h – Début du spectacle à 22h Durée : 1h, entracte inclus

Hippodrome du Petit Port Nantes Nord Nantes 44300
02 40 74 19 71 http://www.hippodrome-nantes.fr/ https://thedroneartshow.com/nantes/harry-potter/


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