Sommeils légers – Exposition d’Ali Cherri Musée Dobrée Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-04 10:00 – 18:00

Gratuit : oui Accès avec un billet gratuit délivré à l’accueil du musée. Tout public

Dans le cadre du Voyage à Nantes Le Musée Dobrée, propriété du Département de Loire-Atlantique, est un musée né de dons et de legs, portant l’empreinte de ceux qui ont collecté et transmis des objets venus de multiples géographies et temporalités.Ce geste du collectionneur pose déjà des questions : qui a le pouvoir de s’emparer d’un objet pour le préserver ? Selon quels récits ? En investissant ce lieu, Ali Cherri ne se contente pas de présenter des oeuvres dans un musée — il dialogue avec l’institution elle-même. Fil conducteur de l’exposition : la figure du gardien, entendue au sens large. Gardien des objets, des récits, des frontières visibles ou invisibles qui déterminent ce qui entre dans l’Histoire et ce qui en est exclu. Dans « Champ/Contrechamp », trente yeux en verre fixés au mur convergent vers le visiteur. Le regard, habituellement unilatéral dans l’espace muséal, devient soudain réversible : qui observe qui ?La série sculpturale « Returning the Gaze » pousse plus loin ce renversement : des visages en bronze, moulés à partir d’artefacts égyptiens réels, regardent en retour. L’objet pillé, classifié, manipulé, reprend visage et puissance. »Somniculus » plonge le visiteur dans des salles désertées où un homme dort parmi momies et taxidermies. »The Watchman » filme un soldat qui monte la garde nuit après nuit sur un mirador, le long d’une frontière contestée. Entre veille et hallucination, le film pose la question du coût de tenir un poste — surveiller une limite dont la légitimité est en question.Gardien de patrimoine, gardien de frontière : le même geste, la même solitude, peut-être la même ambiguïté. Exposition du 4 juillet au 6 septembre 2026 :du 4/7 au 30/8/26 : du mercredi au dimanche de 10h à 19hdu 2 au 6/9/26 : du mercredi au dimanche de 10h à 18h

Musée Dobrée Centre-ville Nantes 44000

02 40 71 03 50 https://www.musee-dobree.fr/ musee.dobree@loire-atlantique.fr https://www.levoyageanantes.fr/evenements/le-voyage-estival/



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