Blind test du café associatif, Square Louis Feuillade, Nantes
jeudi 13 août 2026 · Square Louis Feuillade · Nantes
Informations pratiques
Blind test du café associatif Jeudi 13 août, 17h30, 18h00 Square Louis Feuillade Loire-Atlantique
GRATUIT
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-13T17:30:00+02:00 – 2026-08-13T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-13T18:00:00+02:00 – 2026-08-13T19:30:00+02:00
Vous connaissez très bien l’air ? Vous avez le nom du morceau sur le bout de la langue ? Serez-vous le premier à trouver l’interprète ?
Square Louis Feuillade Rue Jacques Feyder, Nantes Nantes 44100 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 68 16 87 39 »}]
découvrez le premier le titre du morceau de musique et son interprète ! été2026 musique
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