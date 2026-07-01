Blind test du café associatif, Square Louis Feuillade, Nantes

Informations pratiques

Blind test du café associatif Jeudi 13 août, 17h30, 18h00 Square Louis Feuillade Loire-Atlantique

GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-13T17:30:00+02:00 – 2026-08-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-13T18:00:00+02:00 – 2026-08-13T19:30:00+02:00

Vous connaissez très bien l’air ? Vous avez le nom du morceau sur le bout de la langue ? Serez-vous le premier à trouver l’interprète ?

Square Louis Feuillade Rue Jacques Feyder, Nantes Nantes 44100 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 68 16 87 39 »}]

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