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Blind test du café associatif, Square Louis Feuillade, Nantes

jeudi 13 août 2026 · Square Louis Feuillade · Nantes

Blind test du café associatif, Square Louis Feuillade, Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Lieu
Square Louis Feuillade
Adresse
Rue Jacques Feyder, Nantes
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
GRATUIT

Blind test du café associatif Jeudi 13 août, 17h30, 18h00 Square Louis Feuillade Loire-Atlantique

GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-13T17:30:00+02:00 – 2026-08-13T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-13T18:00:00+02:00 – 2026-08-13T19:30:00+02:00

Vous connaissez très bien l’air ? Vous avez le nom du morceau sur le bout de la langue ? Serez-vous le premier à trouver l’interprète ?

Square Louis Feuillade Rue Jacques Feyder, Nantes Nantes 44100 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 68 16 87 39 »}]
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