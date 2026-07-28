Concert de Pamphile au départ d’un itinéraire vélo-musique Près de l’Ecole Sully Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-15 21:00 – 22:30

Gratuit : non Participation libre Tout public

C’est la troisième année que l’association Ton sur Ton organise ITIVEMU (pour « Itinéraire vélo musique »). L’idée est de cheminer par petites étapes avec le musicien Pamphile et son accordéon au rythme d’un rendez-vous musical chaque jour. Cette année, ce sera de Nantes à Mayenne le long de la Loire puis de la Mayenne. Le coup d’envoi de cet « itivemu » sera en soirée le samedi 15 août, en face de l’Ecole Sully où Pamphile était élève. Ce sera un concert de 21h à 22h30 qui précédera le départ des cyclistes le lendemain matin.

Près de l’Ecole Sully Nantes 44000

0682571856 http://accordeon-pamphile.fr



Afficher la carte du lieu Près de l’Ecole Sully et trouvez le meilleur itinéraire

