Concert de Pamphile au départ d’un itinéraire vélo-musique Près de l’Ecole Sully Nantes
samedi 15 août 2026 · Près de l'Ecole Sully · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-15 21:00 – 22:30
Gratuit : non Participation libre Tout public
C’est la troisième année que l’association Ton sur Ton organise ITIVEMU (pour « Itinéraire vélo musique »). L’idée est de cheminer par petites étapes avec le musicien Pamphile et son accordéon au rythme d’un rendez-vous musical chaque jour. Cette année, ce sera de Nantes à Mayenne le long de la Loire puis de la Mayenne. Le coup d’envoi de cet « itivemu » sera en soirée le samedi 15 août, en face de l’Ecole Sully où Pamphile était élève. Ce sera un concert de 21h à 22h30 qui précédera le départ des cyclistes le lendemain matin.
Près de l’Ecole Sully Nantes 44000
0682571856 http://accordeon-pamphile.fr
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