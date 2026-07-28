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Concert de Pamphile au départ d’un itinéraire vélo-musique Près de l’Ecole Sully Nantes

samedi 15 août 2026 · Près de l'Ecole Sully · Nantes

Concert de Pamphile au départ d’un itinéraire vélo-musique Près de l’Ecole Sully Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
21:00
Lieu
Près de l'Ecole Sully
Adresse
7 Rue Henri Cochard , Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Participation libre

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-15 21:00 – 22:30
Gratuit : non Participation libre Tout public 

C’est la troisième année que l’association Ton sur Ton organise ITIVEMU (pour « Itinéraire vélo musique »). L’idée est de cheminer par petites étapes avec le musicien Pamphile et son accordéon au rythme d’un rendez-vous musical chaque jour. Cette année, ce sera de Nantes à Mayenne le long de la Loire puis de la Mayenne. Le coup d’envoi de cet « itivemu » sera en soirée le samedi 15 août, en face de l’Ecole Sully où Pamphile était élève. Ce sera un concert de 21h à 22h30 qui précédera le départ des cyclistes le lendemain matin.

Près de l’Ecole Sully Nantes 44000
0682571856 http://accordeon-pamphile.fr


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