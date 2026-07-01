Contes, jeux et lectures, Pataugeoire de la Boissière, Nantes

Informations pratiques

Contes, jeux et lectures Mardi 28 juillet, 16h00 Pataugeoire de la Boissière Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-28T16:00:00+02:00 – 2026-07-28T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-28T16:00:00+02:00 – 2026-07-28T18:00:00+02:00

En partenariat avec la compagnie PaQ’la Lune dans le cadre des Rendez-vous aux pataugeoires

Renseignements à la médiathèque Luce Courville

Pataugeoire de la Boissière Rue André Chénier – Nantes Nantes 44323 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire

En partenariat avec la compagnie PaQ’la Lune dans le cadre des Rendez-vous aux pataugeoires été2026