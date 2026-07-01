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Contes, jeux et lectures, Pataugeoire de la Boissière, Nantes

mardi 28 juillet 2026 · Pataugeoire de la Boissière · Nantes

Contes, jeux et lectures, Pataugeoire de la Boissière, Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Lieu
Pataugeoire de la Boissière
Adresse
Rue André Chénier - Nantes
Ville
44323 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Contes, jeux et lectures Mardi 28 juillet, 16h00 Pataugeoire de la Boissière Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-28T16:00:00+02:00 – 2026-07-28T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-28T16:00:00+02:00 – 2026-07-28T18:00:00+02:00

En partenariat avec la compagnie PaQ’la Lune dans le cadre des Rendez-vous aux pataugeoires
Renseignements à la médiathèque Luce Courville

Pataugeoire de la Boissière Rue André Chénier – Nantes Nantes 44323 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire
En partenariat avec la compagnie PaQ’la Lune dans le cadre des Rendez-vous aux pataugeoires été2026

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