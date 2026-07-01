Découverte du Parc de la Chantrerie, Parc de la Chantrerie, Nantes

Informations pratiques

Découverte du Parc de la Chantrerie Mardi 28 juillet, 10h00 Parc de la Chantrerie Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-28T10:00:00+02:00 – 2026-07-28T11:30:00+02:00

Fin : 2026-07-28T10:00:00+02:00 – 2026-07-28T11:30:00+02:00

Envie d’une parenthèse nature ? Entre histoire, botanique et paysages, plongez dans l’âme du Parc de la Chantrerie, où chaque arbre a une histoire à raconter.

Visite proposée par Enora Trottein, animatrice nature.

Parc de la Chantrerie 95 Route de Gachet, Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/balades-estivales-decouverte-du-parc-de-la-chantrerie »}]

Visite organisée dans le cadre des balades estivales patrimoniales Balades estivales 2026 Été2026

Stephan Menoret – Nantes Métropole