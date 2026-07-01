Découverte du Parc de la Chantrerie, Parc de la Chantrerie, Nantes
mardi 28 juillet 2026 · Parc de la Chantrerie · Nantes
Informations pratiques
Découverte du Parc de la Chantrerie Mardi 28 juillet, 10h00 Parc de la Chantrerie Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-28T10:00:00+02:00 – 2026-07-28T11:30:00+02:00
Fin : 2026-07-28T10:00:00+02:00 – 2026-07-28T11:30:00+02:00
Envie d’une parenthèse nature ? Entre histoire, botanique et paysages, plongez dans l’âme du Parc de la Chantrerie, où chaque arbre a une histoire à raconter.
Visite proposée par Enora Trottein, animatrice nature.
Parc de la Chantrerie 95 Route de Gachet, Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/balades-estivales-decouverte-du-parc-de-la-chantrerie »}]
Visite organisée dans le cadre des balades estivales patrimoniales Balades estivales 2026 Été2026
Stephan Menoret – Nantes Métropole
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