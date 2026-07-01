UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes

Découverte du Parc de la Chantrerie, Parc de la Chantrerie, Nantes

mardi 28 juillet 2026 · Parc de la Chantrerie · Nantes

Découverte du Parc de la Chantrerie, Parc de la Chantrerie, Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Lieu
Parc de la Chantrerie
Adresse
95 Route de Gachet, Nantes
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Découverte du Parc de la Chantrerie Mardi 28 juillet, 10h00 Parc de la Chantrerie Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-28T10:00:00+02:00 – 2026-07-28T11:30:00+02:00
Fin : 2026-07-28T10:00:00+02:00 – 2026-07-28T11:30:00+02:00

Envie d’une parenthèse nature ? Entre histoire, botanique et paysages, plongez dans l’âme du Parc de la Chantrerie, où chaque arbre a une histoire à raconter.
Visite proposée par Enora Trottein, animatrice nature.

Parc de la Chantrerie 95 Route de Gachet, Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/balades-estivales-decouverte-du-parc-de-la-chantrerie »}]
Visite organisée dans le cadre des balades estivales patrimoniales Balades estivales 2026 Été2026

Stephan Menoret – Nantes Métropole

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)