Biodivers’été 2026 au Parc des Oblates, Le Parc des Oblates, Nantes
mardi 21 juillet 2026 · Le Parc des Oblates · Nantes
Informations pratiques
Biodivers’été 2026 au Parc des Oblates 21 juillet – 20 août Le Parc des Oblates Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T10:00:00+02:00 – 2026-07-21T17:30:00+02:00
Fin : 2026-08-20T10:00:00+02:00 – 2026-08-20T17:30:00+02:00
Le Parc des Oblates saura séduire les amateurs de nature. Derrière de hauts murs de granit, le visiteur découvre des prairies de pâturage, des vergers et des allées de cèdres et de pins parasols centenaires. L’allée des pins, aussi appelée « allée des soupirs », est tracée au cœur du Sillon de Bretagne, une faille granitique du Massif armoricain qui s’achève à Nantes.
Programme détaillé
À partir du 21 juillet
Exposition : Sous terre, la vie du sol
Tous les mercredis de 10h à 18h | Visite libre
Un laboratoire itinérant tout l’été : le Laboraterre
Tous les mercredis de 10h à 18h | Visite libre
Mercredi 22 juillet
Les oiseaux du Parc des Oblates
Animation organisée par la Ligue de Protection des Oiseaux
De 10h à 12h | Visite guidée sur inscription | 15 personnes | Réservation : LPO Loire-Atlantique, 02 51 82 02 97
Un hérisson, une taupe…
Animation organisée par le Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes
2 sessions : 10h à 10h45 / 11h à 11h45 | Animation sur inscription | 12 personnes par session | De 3 à 6 ans | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026
Inventaire participatif de limaces et d’escargots
Animation organisée par une animatrice nature de la Ville de Nantes
De 10h à 12h | Animation en continu
Le monde des champignons
Animation organisée par une animatrice nature de la Ville de Nantes
De 10h30 à 11h30 | Visite guidée sur inscription | 20 personnes | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026
Connaissez-vous les arbres et la terre ?
Animation organisée par Repousse
De 14h30 à 17h30 | Jeu en continu
Ce que les plantes nous disent du sol
Animation organisée par Lierre Mauve Sureau
De 15h à 17h | Visite guidée sur inscription | 15 personnes | Dès 10 ans | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026
Les mystères dans l’allée des soupirs
Animation organisée par une animatrice nature de la Ville de Nantes | De 16h30 à 17h30 | Visite guidée sur inscription | 20 personnes | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026
Mercredi 29 juillet
Inventaire participatif de limaces et d’escargots
Animation organisée par une animatrice nature de la Ville de Nantes
De 10h à 12h | Animation en continu
La gestion des déchets verts
Animation organisée par Compostri
De 10h à 12h30 | Animation sur inscription | 12 personnes
Wood Wild Web et le monde des champignons
Animation organisée par une animatrice nature de la Ville de Nantes
De 10h30 à 11h30 | Visite guidée sur inscription | 20 personnes | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026
La fresque des sols vivants
Animation organisée par Ecos
2 sessions : 14h à 15h30 / 16h à 17h30 | Atelier sur inscription | 10 personnes par session | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026
Petites bêtes, grands pouvoirs
Animation organisée par Bretagne Vivante
De 14h30 à 16h30 | Animation sur inscription | 15 personnes | Dès 6 ans | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026
Du Land Art aux racines
Animation organisée par Repousse
De 14h30 à 17h30 | Animation
Sol et « coups de pousse » à la nature
Animation organisée par une animatrice nature de la Ville de Nantes
De 16h30 à 17h30| Visite guidée sur inscription | 20 personnes | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026
Mercredi 5 août
Inventaire participatif de limaces et d’escargots
Animation organisée par une animatrice nature de la Ville de Nantes
De 10h à 12h | Animation en continu
La gestion des déchets verts
Animation organisée par Compostri
De 10h à 12h30 | Animation sur inscription | 12 personnes | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026
Les insectes terricoles
Animation organisée par une animatrice nature de la Ville de Nantes
De 10h30 à 11h30 | Visite guidée sur inscription | 20 personnes | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026
Les petites bêtes du sol
Animation organisée par Ecos
De 14h à 16h | Atelier sur inscription | 15 personnes | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026
La filtration de l’eau
Animation organisée par Terra Herba
2 sessions : 15h à 16h / 16h à 17h | Atelier sur inscription | 14 personnes par session | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026
Retour aux racines
Animation organisée par une animatrice nature de la Ville de Nantes
De 16h30 à 17h30 | Visite guidée sur inscription | Limite de 20 personnes
Mercredi 12 août
Les oiseaux du Parc des Oblates
Animation organisée par la Ligue de Protection des Oiseaux
De 10h à 12h | Visite guidée sur inscription | 15 personnes | Réservation : LPO Loire-Atlantique, 02 51 82 02 97
À l’origine des paysages
Animation organisée par Le Chronographe
De 10h à 12h | Animation en continu
Inventaire participatif de limaces et d’escargots
Animation organisée par une animatrice nature de la Ville de Nantes
De 10h à 12h | Animation en continu
Les animaux dans les galeries
Animation organisée par une animatrice nature de la Ville de Nantes
De 10h30 à 11h30 | Visite guidée sur inscription | 20 personnes | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026
Portillons ouverts !
Animation organisée par l’Association Les potagers des Oblates
De 12h à 14h | Visite libre
La vie au ras du sol
Animation organisée par À portée de voix
2 sessions : 14h à 15h15 / 16h à 17h15 | Atelier sur inscription | 30 personnes par session | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026
Les natures du sol
Animation organisée par le Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes
De 14h30 à 16h | Atelier sur inscription | 12 personnes par session | Dès 7 ans | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026
Semis et bombes à graines
Animation organisée par Terra Herba
2 sessions : 15h à 16h / 16h à 17h | Atelier sur inscription | 14 personnes par session | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026
L’impact de l’homme sur la vie du sol
Animation organisée par une animatrice nature de la Ville de Nantes
De 16h30 à 17h30 | Visite guidée sur inscription | Limite de 20 personnes | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026
Mercredi 19 août
Oiseaux et sols aux Oblates
Animation organisée par la Ligue de Protection des Oiseaux
De 10h à 12h | Visite guidée sur inscription | 15 personnes | Réservation : LPO Loire-Atlantique, 02 51 82 02 97
Inventaire participatif de limaces et d’escargots
Animation organisée par une animatrice nature de la Ville de Nantes
De 10h à 12h | Animation en continu
Les géants du sol
Animation organisée par une animatrice nature de la Ville de Nantes
De 10h30 à 11h30 | Visite guidée sur inscription | 20 personnes | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026
Explorations vertes et mûres
Animation organisée par le Professeur Taupe
De 14h à 17h30 | Animation en continu
La vie au ras du sol
2 sessions : 14h à 15h15 / 16h à 17h15 | Atelier sur inscription | 30 personnes par session | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026
Dispositif Pik’Tro – Focus sur le moustique tigre
Animation organisée par Les Petits Débrouillards
De 15h à 16h30 | Animation en continu
Là où chantent les crapauds !
Animation organisée par une animatrice nature de la Ville de Nantes
De 16h30 à 17h30 | Visite guidée sur inscription | 20 personnes | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026
Le Parc des Oblates Rue de la Brianderie, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 64 10 58 24 »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/biodiversete-2026 »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 6666, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « html »: «
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Dans le cadre de la deuxième édition de Biodivers’été, le Parc des Oblates accueillera les animations estivales du 21 juillet au 20 août. La programmation mettra à l’honneur le thème de la terre. Biodiversété2026 Environnement
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