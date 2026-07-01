Biodivers’été 2026 au Parc des Oblates, Le Parc des Oblates, Nantes

Informations pratiques

Biodivers’été 2026 au Parc des Oblates 21 juillet – 20 août Le Parc des Oblates Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T10:00:00+02:00 – 2026-07-21T17:30:00+02:00

Fin : 2026-08-20T10:00:00+02:00 – 2026-08-20T17:30:00+02:00

Le Parc des Oblates saura séduire les amateurs de nature. Derrière de hauts murs de granit, le visiteur découvre des prairies de pâturage, des vergers et des allées de cèdres et de pins parasols centenaires. L’allée des pins, aussi appelée « allée des soupirs », est tracée au cœur du Sillon de Bretagne, une faille granitique du Massif armoricain qui s’achève à Nantes.

Programme détaillé

À partir du 21 juillet

Exposition : Sous terre, la vie du sol

Tous les mercredis de 10h à 18h | Visite libre

Un laboratoire itinérant tout l’été : le Laboraterre

Tous les mercredis de 10h à 18h | Visite libre

Mercredi 22 juillet

Les oiseaux du Parc des Oblates

Animation organisée par la Ligue de Protection des Oiseaux

De 10h à 12h | Visite guidée sur inscription | 15 personnes | Réservation : LPO Loire-Atlantique, 02 51 82 02 97

Un hérisson, une taupe…

Animation organisée par le Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes

2 sessions : 10h à 10h45 / 11h à 11h45 | Animation sur inscription | 12 personnes par session | De 3 à 6 ans | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026

Inventaire participatif de limaces et d’escargots

Animation organisée par une animatrice nature de la Ville de Nantes

De 10h à 12h | Animation en continu

Le monde des champignons

Animation organisée par une animatrice nature de la Ville de Nantes

De 10h30 à 11h30 | Visite guidée sur inscription | 20 personnes | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026

Connaissez-vous les arbres et la terre ?

Animation organisée par Repousse

De 14h30 à 17h30 | Jeu en continu

Ce que les plantes nous disent du sol

Animation organisée par Lierre Mauve Sureau

De 15h à 17h | Visite guidée sur inscription | 15 personnes | Dès 10 ans | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026

Les mystères dans l’allée des soupirs

Animation organisée par une animatrice nature de la Ville de Nantes | De 16h30 à 17h30 | Visite guidée sur inscription | 20 personnes | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026

Mercredi 29 juillet

Inventaire participatif de limaces et d’escargots

Animation organisée par une animatrice nature de la Ville de Nantes

De 10h à 12h | Animation en continu

La gestion des déchets verts

Animation organisée par Compostri

De 10h à 12h30 | Animation sur inscription | 12 personnes

Wood Wild Web et le monde des champignons

Animation organisée par une animatrice nature de la Ville de Nantes

De 10h30 à 11h30 | Visite guidée sur inscription | 20 personnes | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026

La fresque des sols vivants

Animation organisée par Ecos

2 sessions : 14h à 15h30 / 16h à 17h30 | Atelier sur inscription | 10 personnes par session | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026

Petites bêtes, grands pouvoirs

Animation organisée par Bretagne Vivante

De 14h30 à 16h30 | Animation sur inscription | 15 personnes | Dès 6 ans | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026

Du Land Art aux racines

Animation organisée par Repousse

De 14h30 à 17h30 | Animation

Sol et « coups de pousse » à la nature

Animation organisée par une animatrice nature de la Ville de Nantes

De 16h30 à 17h30| Visite guidée sur inscription | 20 personnes | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026

Mercredi 5 août

Inventaire participatif de limaces et d’escargots

Animation organisée par une animatrice nature de la Ville de Nantes

De 10h à 12h | Animation en continu

La gestion des déchets verts

Animation organisée par Compostri

De 10h à 12h30 | Animation sur inscription | 12 personnes | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026

Les insectes terricoles

Animation organisée par une animatrice nature de la Ville de Nantes

De 10h30 à 11h30 | Visite guidée sur inscription | 20 personnes | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026

Les petites bêtes du sol

Animation organisée par Ecos

De 14h à 16h | Atelier sur inscription | 15 personnes | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026

La filtration de l’eau

Animation organisée par Terra Herba

2 sessions : 15h à 16h / 16h à 17h | Atelier sur inscription | 14 personnes par session | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026

Retour aux racines

Animation organisée par une animatrice nature de la Ville de Nantes

De 16h30 à 17h30 | Visite guidée sur inscription | Limite de 20 personnes

Mercredi 12 août

Les oiseaux du Parc des Oblates

Animation organisée par la Ligue de Protection des Oiseaux

De 10h à 12h | Visite guidée sur inscription | 15 personnes | Réservation : LPO Loire-Atlantique, 02 51 82 02 97

À l’origine des paysages

Animation organisée par Le Chronographe

De 10h à 12h | Animation en continu

Inventaire participatif de limaces et d’escargots

Animation organisée par une animatrice nature de la Ville de Nantes

De 10h à 12h | Animation en continu

Les animaux dans les galeries

Animation organisée par une animatrice nature de la Ville de Nantes

De 10h30 à 11h30 | Visite guidée sur inscription | 20 personnes | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026

Portillons ouverts !

Animation organisée par l’Association Les potagers des Oblates

De 12h à 14h | Visite libre

La vie au ras du sol

Animation organisée par À portée de voix

2 sessions : 14h à 15h15 / 16h à 17h15 | Atelier sur inscription | 30 personnes par session | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026

Les natures du sol

Animation organisée par le Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes

De 14h30 à 16h | Atelier sur inscription | 12 personnes par session | Dès 7 ans | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026

Semis et bombes à graines

Animation organisée par Terra Herba

2 sessions : 15h à 16h / 16h à 17h | Atelier sur inscription | 14 personnes par session | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026

L’impact de l’homme sur la vie du sol

Animation organisée par une animatrice nature de la Ville de Nantes

De 16h30 à 17h30 | Visite guidée sur inscription | Limite de 20 personnes | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026

Mercredi 19 août

Oiseaux et sols aux Oblates

Animation organisée par la Ligue de Protection des Oiseaux

De 10h à 12h | Visite guidée sur inscription | 15 personnes | Réservation : LPO Loire-Atlantique, 02 51 82 02 97

Inventaire participatif de limaces et d’escargots

Animation organisée par une animatrice nature de la Ville de Nantes

De 10h à 12h | Animation en continu

Les géants du sol

Animation organisée par une animatrice nature de la Ville de Nantes

De 10h30 à 11h30 | Visite guidée sur inscription | 20 personnes | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026

Explorations vertes et mûres

Animation organisée par le Professeur Taupe

De 14h à 17h30 | Animation en continu

La vie au ras du sol

2 sessions : 14h à 15h15 / 16h à 17h15 | Atelier sur inscription | 30 personnes par session | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026

Dispositif Pik’Tro – Focus sur le moustique tigre

Animation organisée par Les Petits Débrouillards

De 15h à 16h30 | Animation en continu

Là où chantent les crapauds !

Animation organisée par une animatrice nature de la Ville de Nantes

De 16h30 à 17h30 | Visite guidée sur inscription | 20 personnes | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026

Le Parc des Oblates Rue de la Brianderie, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 64 10 58 24 »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/biodiversete-2026 »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 6666, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « html »: «

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Dans le cadre de la deuxième édition de Biodivers’été, le Parc des Oblates accueillera les animations estivales du 21 juillet au 20 août. La programmation mettra à l’honneur le thème de la terre. Biodiversété2026 Environnement