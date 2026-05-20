Spectacle : Un petit air d’Orient Square Michelle Palas Nantes
Spectacle : Un petit air d’Orient Square Michelle Palas Nantes mardi 21 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-21 – 19:30
Gratuit : oui En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public, Adulte – Age minimum : 7 et Age maximum : 99
Des histoires ou d’étranges petits popes des Carpates croisent un homme qui demande des gifles et un palais ou les pensées prennent forme.. Et cette fois ci, autour de la Bete de Scène la Bête de Scène, après les histoires, on danse !Avec: Anne-Gaël Gauducheau (conte), Mihai Trestian (Cymbalum), Balthazar Bodin (trombone)*********Spectacle à 18h (puis danse)ET AUSSI, dès 15h : des livres, des tapis, des chaises longues pour se la couler douce.Et Bien sûr, à 19h : le lancer de couleurs !
Square Michelle Palas Nantes 44100
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