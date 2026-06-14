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Anime ton quartier Dervallières rue Amédée de la pattelière Nantes

Anime ton quartier Dervallières rue Amédée de la pattelière Nantes

Anime ton quartier Dervallières rue Amédée de la pattelière Nantes mardi 21 juillet 2026.

Lieu : rue Amédée de la pattelière

Adresse : rue antoine watteau, 44100

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 14:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-21 14:00 – 19:00
Gratuit : oui  Tout public 

Au programme : escalade, poney, structures gonflables, VTT et bien d’autres activités…L’animation se déroulera au square Joncours.D’autres événements sont prévus tout l’été, plus de renseignements disponibles sur la page : https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions

rue Amédée de la pattelière Nantes 44100
https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions


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