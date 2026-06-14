Anime ton quartier Dervallières rue Amédée de la pattelière Nantes
Anime ton quartier Dervallières rue Amédée de la pattelière Nantes mardi 21 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-21 14:00 – 19:00
Gratuit : oui Tout public
Au programme : escalade, poney, structures gonflables, VTT et bien d’autres activités…L’animation se déroulera au square Joncours.D’autres événements sont prévus tout l’été, plus de renseignements disponibles sur la page : https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions
rue Amédée de la pattelière Nantes 44100
https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions
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