Mardi aux lauriers spécial Contes ! Square Michelle Palas Nantes
Mardi aux lauriers spécial Contes ! Square Michelle Palas Nantes mardi 21 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-21 – 19:00
Gratuit : oui En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public, Adulte – Age minimum : 7 et Age maximum : 99
Dès 15h : des livres, des jeux, des tapis, des chaises longues pour se la couler douce avec la bibliothèque mobile de Lisa Bresner, la ludothèque Accoord de Bellevue, Môm’Nantes.*********A 18h, spectacle Un petit air d’Orient invité par la cie La lune rousse : Des histoires ou d’étranges petits popes des Carpates croisent un homme qui demande des gifles et un palais ou les pensées prennent forme.. Et cette fois ci, autour de la Bete de Scène la Bête de Scène, après les histoires, on danse !Avec: Anne-Gaël Gauducheau (conte), Mihai Trestian (Cymbalum), Balthazar Bodin (trombone)*********Et Bien sûr, à 19h : le lancer de couleurs !
Square Michelle Palas Nantes 44100
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