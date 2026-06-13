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Découverte du Jardin des Fonderies Jardin des Fonderies Nantes

Découverte du Jardin des Fonderies Jardin des Fonderies Nantes

Découverte du Jardin des Fonderies Jardin des Fonderies Nantes mardi 21 juillet 2026.

Lieu : Jardin des Fonderies

Adresse : Rue Louis Joxe

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 10:00

Tarif : Jauge limitée à 20 personnesVisite sur inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-21 10:00 – 11:30
Gratuit : oui Jauge limitée à 20 personnesVisite sur inscription Tout public 

Une déambulation à la découverte de l’histoire du lieu et des espèces végétales qu’il abrite : savonnier, néflier, camélia, sauge, bambouseraie, aloé vera, orme de Samarie, camphrier, feijoa… En fin de visite, l’association Nya Talents vous présentera son projet associatif « La Canopée des Fonderies ».???? Visite proposée par Caroline Lebaudy, animatrice nature, et Françoise de Cossette, guide-conférencière.

Jardin des Fonderies Île de Nantes Nantes 44200
02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr https://my.weezevent.com/balades-estivales-decouverte-du-jardin-des-fonderies


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