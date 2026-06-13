Découverte du Jardin des Fonderies Jardin des Fonderies Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-21 10:00 – 11:30

Gratuit : oui Jauge limitée à 20 personnesVisite sur inscription Tout public

Une déambulation à la découverte de l’histoire du lieu et des espèces végétales qu’il abrite : savonnier, néflier, camélia, sauge, bambouseraie, aloé vera, orme de Samarie, camphrier, feijoa… En fin de visite, l’association Nya Talents vous présentera son projet associatif « La Canopée des Fonderies ».???? Visite proposée par Caroline Lebaudy, animatrice nature, et Françoise de Cossette, guide-conférencière.

Jardin des Fonderies Île de Nantes Nantes 44200

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr https://my.weezevent.com/balades-estivales-decouverte-du-jardin-des-fonderies



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