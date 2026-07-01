Patouilles et histoires, Centre socioculturel Accoord Perray-Haluchère, Nantes

Informations pratiques

Patouilles et histoires Mardi 21 juillet, 10h00 Centre socioculturel Accoord Perray-Haluchère Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T10:00:00+02:00 – 2026-07-21T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-21T10:00:00+02:00 – 2026-07-21T12:00:00+02:00

En partenariat avec le centre socioculturel Accoord Perray-Haluchère et les partenaires du quartier

Lectures sous toutes leurs formes.

Renseignements à la médiathèque Floresca Guépin

Centre socioculturel Accoord Perray-Haluchère 1 rue Jules Grandjouan Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire

En partenariat avec le centre socioculturel Accoord Perray-Haluchère et les partenaires du quartier. Lectures sous toutes leurs formes. été2026