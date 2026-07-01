Eté 2026: les mamans prennent soin d’elles!, Maison de quartier des Confluences, Nantes

Informations pratiques

Eté 2026: les mamans prennent soin d’elles! Mardi 21 juillet, 09h30 Maison de quartier des Confluences Loire-Atlantique

GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T09:30:00+02:00 – 2026-07-21T11:30:00+02:00

Fin : 2026-07-21T09:30:00+02:00 – 2026-07-21T11:30:00+02:00

Le mardi 21 juillet et le mercredi 26 août 9h30-11h30:

Ateliers parents/enfants (à partir de 4 ans): ✂Inventons et fabriquons nos outils pratiques pour répartir les tâches ménagères (boussoles des émotions, planning des missions familiales, partage des taches adapté à l’âge des enfants de la famille…)

Le mardi 21 juillet et/ou le mercredi 26 août 9h30-11h30. Venez bricoler avec vos enfants. Pour une rentrée sur un nouveau départ à la maison!!

Maison de quartier des Confluences 4 Place du Muguet Nantais, Nantes Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/ete-2026-les-mamans-prennent-soin-delles-1782305763 »}]

Le Lieu Utile a prévu un petit programme sympa propice à la relaxation! Oui les mamans méritent de prendre soin d’elles!!! De belles propositions variées à la Maison des Confluences, Nantes-Sud. charge mentale atelier de paroles

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