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Les Sciences en Bas de Chez Toi – Dervallières, Jardin d’usage et plaine de jeux rue Claude Lorrain, Nantes

Les Sciences en Bas de Chez Toi – Dervallières, Jardin d’usage et plaine de jeux rue Claude Lorrain, Nantes

Les Sciences en Bas de Chez Toi – Dervallières, Jardin d’usage et plaine de jeux rue Claude Lorrain, Nantes lundi 20 juillet 2026.

Lieu : Jardin d'usage et plaine de jeux rue Claude Lorrain

Adresse : rue claude lorrain, Nantes

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Tarif : Gratuit

Les Sciences en Bas de Chez Toi – Dervallières 20 – 24 juillet Jardin d’usage et plaine de jeux rue Claude Lorrain Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-20T15:00:00+02:00 – 2026-07-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-24T15:00:00+02:00 – 2026-07-24T18:00:00+02:00

Pendant une semaine, les animateurs et animatrices des petits débrouillards seront présent·es aux Dervallières (plaine Lorrain, plaine de jeux, terrain d’aventures, Patellière, jardin d’usages) pour proposer aux grands et aux petits des expériences scientifiques pour mieux comprendre le monde qui nous entoure.

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Une semaine d’animation gratuite et ouverte à tout·es pour découvrir la science du quotidien. sciences les petits débrouillards

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