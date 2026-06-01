Les Sciences en Bas de Chez Toi – Dervallières, Jardin d’usage et plaine de jeux rue Claude Lorrain, Nantes
Les Sciences en Bas de Chez Toi – Dervallières, Jardin d’usage et plaine de jeux rue Claude Lorrain, Nantes lundi 20 juillet 2026.
Les Sciences en Bas de Chez Toi – Dervallières 20 – 24 juillet Jardin d’usage et plaine de jeux rue Claude Lorrain Loire-Atlantique
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-20T15:00:00+02:00 – 2026-07-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-24T15:00:00+02:00 – 2026-07-24T18:00:00+02:00
Pendant une semaine, les animateurs et animatrices des petits débrouillards seront présent·es aux Dervallières (plaine Lorrain, plaine de jeux, terrain d’aventures, Patellière, jardin d’usages) pour proposer aux grands et aux petits des expériences scientifiques pour mieux comprendre le monde qui nous entoure.
Jardin d’usage et plaine de jeux rue Claude Lorrain rue claude lorrain, Nantes Nantes 44000 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « c.dubost@debrouillonet.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0249628999 »}]
Une semaine d’animation gratuite et ouverte à tout·es pour découvrir la science du quotidien. sciences les petits débrouillards
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Maruja + Killing Spree STEREOLUX Nantes 1 juin 2026
- Dîner solidaire « Le Muscadet rencontre les Corbières » La Cantine du Voyage Nantes 1 juin 2026
- Speedway + Feels Like Heaven + Support TBA Le Ferrailleur Nantes 1 juin 2026
- Speedway + Feels Like Heaven + Left Bank Le Ferrailleur Nantes 1 juin 2026
- Soirée conférence débat : l’hyperphagie boulimique Campus Oniris VetAgroBio Nantes 1 juin 2026