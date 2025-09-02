« 3D » – Jonathan Guichard – Lauren Bolze – H.M.G. Tarascon-sur-Ariège, salle des fêtes Tarascon-sur-Ariège

« 3D » – Jonathan Guichard – Lauren Bolze – H.M.G. Samedi 21 février 2026, 20h30 Tarascon-sur-Ariège, salle des fêtes Ariège

Tarif Orange : de 7€ à 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-21T20:30:00 – 2026-02-21T21:20:00

Fin : 2026-02-21T20:30:00 – 2026-02-21T21:20:00

Un acrobate et un musicien jouent avec un arc géant, une courbe de bois de 33kg tendue par une ligne métallique. Avec ce partenaire étonnant, et en complicité avec le public, ils créent un spectacle ludique, à la croisée du cirque chorégraphique, de la musique concrète et du théâtre muet.

Tarascon-sur-Ariège, salle des fêtes Tarascon-sur-Ariège, salle des fêtes Tarascon-sur-Ariège 09400 Tarascon-sur-Ariège Ariège Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lestive.com/evenement/3d/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 05 05 55 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@lestive.com »}]

Cirque chorégraphié cirque spectacle