« 3D » – Jonathan Guichard – Lauren Bolze – H.M.G. Saverdun, centre culturel Saverdun
Vendredi 20 février 2026, 20h30 Saverdun, centre culturel Saverdun, Saverdun Cirque chorégraphié
Samedi 21 février 2026, 20h30 Tarascon-sur-Ariège, salle des fêtes Tarascon-sur-Ariège, Tarascon-sur-Ariège, salle des fêtes Cirque chorégraphié
33ème Stage de Chant choral en Pays d'Olmes Village-Vacances Rue Aragon La Bastide-sur-l'Hers Ariège 2026-03-07 2026-03-07
Mercredi 18 mars, 18h30 Centre Universitaire de Foix Foix, centre universitaire de foix Théâtre
Dimanche 22 mars, 17h00 L'Estive, scène nationale de Foix et de l'Ariège Foix, 20 avenue du général de Gaulle – 09000 Foix Concert
25 et 26 mars L'Estive, scène nationale de Foix et de l'Ariège Foix, 20 avenue du général de Gaulle – 09000 Foix Théâtre & Marionnettes
Samedi 28 mars, 20h45 Casino de Lavelanet Lavelanet, 2 Rue René Cassin, 09300 Lavelanet Concert
Mercredi 1 avril, 20h30 L'Estive, scène nationale de Foix et de l'Ariège Foix, 20 avenue du général de Gaulle – 09000 Foix Théâtre
Vendredi 3 avril, 20h30 salle des fêtes de Dun Dun, dun Théâtre
Vendredi 10 avril, 19h30 L'Estive, scène nationale de Foix et de l'Ariège Foix, 20 avenue du général de Gaulle – 09000 Foix Concert
11 - 18 avril Boulodrome de Labarre, Foix Foix, Labarre, Foix Cirque
Le chemin de l'aluminium Le Barri Maison des Patrimoines Auzat 09220 Val-de-Sos Ariège Occitanie Un siècle d'aventure industrielle à Auzat.
Aire d'observation de Lordat Rue du château 09250 Lordat Ariège Occitanie Détente et observation sont au rendez-vous !
Chemin des Diligences 09320 Biert Ariège Occitanie Le chemin des diligences est un court sentier de découverte, le long des berges de l'Arac. Des panneaux explicatifs vous permettrons d'interpréter les lieux (cabane, tour à feu, grotte..) et la faune environnante (desman, chauve souris..).
Sentier industriel de Pamiers Boulevard Delcassé 09100 Pamiers Ariège Occitanie Le sentier industriel de Pamiers, parcours instructif et ludique.
Le Moulin de la Laurède Hameau de Mathieu 09000 Burret Ariège Occitanie Parfait pour une balade familiale, cet itinéraire vous mène au moulin de la Laurède, un lieu hors du temps niché dans un écrin de verdure baigné par les eaux du ruisseau de Baillés.
Parcours photographique Clément Sans 196, rue Albert Sans 09400 Saurat Ariège Occitanie Un parcours photographique a été crée dans le village, pour le centenaire de la disparition de Clément SANS (1834 1911) célèbre peintre.
Base Nautique La Claire Allée de la Claire 09140 Soueix-Rogalle Ariège Occitanie Venez découvrir les joies de l'eau vive avec le Haut Couserans Kayak Club sur la Base Nautique de Soueix-Rogalle. Nature préservée, vallées verdoyantes, rivières sportives... Autant d'invitations à la découverte et à l'aventure. Des sensations garanties !
Vélosud V81 Les Pyrénées en pentes douces 17 avenue Pierre Sémard 09000 Foix Ariège Occitanie la Vélosud propose aujourd’hui une alternative accessible à tous, itinéraire en pentes douces par le Piémont Pyrénéen, il relie Biarritz au Barcarès. Un voyage à vélo au relief modéré pour aimer la montagne, avec un parcours en 13 étapes. BON VOYAGE !
12 et 13 mai L'Estive, scène nationale de Foix et de l'Ariège Foix, 20 avenue du général de Gaulle – 09000 Foix Théâtre