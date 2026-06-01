Du végétal au paysage : une traversée sensible du jardin, Le jardin des silos des Brougues, Lapenne

Du végétal au paysage : une traversée sensible du jardin Dimanche 7 juin, 10h00 Le jardin des silos des Brougues Ariège

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Le Jardin des silos des Brougues, situé à Lapenne, vous ouvre exceptionnellement ses portes le dimanche 7 juin, de 10h à 18h.

Ce jardin privé, à la fois botanique et artistique, propose une découverte sensible du végétal, enrichie par la présence de céramiques réalisées par le propriétaire. Le parcours invite à une progression de l’observation d’une plante jusqu’à la lecture du paysage, dans un dialogue subtil entre nature et création.

Une occasion rare de découvrir un lieu singulier, où le regard se construit pas à pas, au fil des formes, des matières et des compositions.

Le jardin des silos des Brougues 3 chemin des Brougues 09500 Lapenne Lapenne 09500 Ariège Occitanie

Le Jardin des silos des Brougues, situé à Lapenne, vous ouvre exceptionnellement ses portes le dimanche 7 juin, de 10h à 18h.

©DR