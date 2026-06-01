Visite : les perspectives du jardin, Parc aux bambous, Lapenne

Visite : les perspectives du jardin 5 – 7 juin Parc aux bambous Ariège

Payant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Balade découverte du parc et de ses différents espaces

Partez à la découverte du Parc aux Bambous, un lieu singulier et dépaysant où la nature se dévoile au fil des allées. Cette balade vous invite à explorer les différents espaces du parc, entre collections de bambous, ambiances végétales, coins ombragés et perspectives paysagères. Une visite agréable pour prendre le temps d’observer, de flâner et de mieux comprendre la richesse de ce jardin pas comme les autres.

Parc aux bambous Hameau Broques, 09500 Lapenne Lapenne 09500 Ariège Occitanie 0561605211 http://www.parcauxbambous.com Dans un cadre de verdure, au bord d’une rivière, sur plus de 4 hectares, le Parc aux Bambous vous invite à découvrir au milieu d’arbres centenaires une collection de plus de 100 espèces : des nains au géants qui peuvent pousser de plus de 50 cm par jour. Des sentiers aménagés vous feront parcourir : le jardin de fleurs, le labyrinthe de bambous, des plans d’eau, des bancs à l’ombre… Le parc est à la fois un jardin de collection sur le bambou (une centaine de taxons) et les graminées (une cinquantaine de taxons). entre Pamiers et Mirepoix puis D6 entre La Bastide-de-Lordat et Lapenne (hameau de Broques)

Balade découverte du parc et de ses différents espaces

©DIROUX Didier