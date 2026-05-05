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Visite commentée « Archéologie du bâti : lire l’histoire des murs », Office de tourisme, Mirepoix

Visite commentée « Archéologie du bâti : lire l’histoire des murs », Office de tourisme, Mirepoix

Visite commentée « Archéologie du bâti : lire l’histoire des murs », Office de tourisme, Mirepoix samedi 13 juin 2026.

Lieu : Office de tourisme

Adresse : 31 place du Maréchal Leclerc 9500

Ville : 09500 Mirepoix

Département : Ariège

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif : limité à 30 personnes

Visite commentée « Archéologie du bâti : lire l’histoire des murs » Samedi 13 juin, 01h00, 14h00 Office de tourisme Ariège

limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T01:00:00+02:00 – 2026-06-13T01:30:00+02:00
Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T15:00:00+02:00

Archéologie du bâti : lire l’histoire des murs
Aux côtés de Claire Larroque, archéologue du bâti, partez à la découverte d’une discipline passionnante qui permet de décrypter les traces laissées par le temps sur les constructions anciennes

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Archéologie du bâti : lire l’histoire des murs

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