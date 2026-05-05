Visite commentée « Archéologie du bâti : lire l’histoire des murs », Office de tourisme, Mirepoix
Visite commentée « Archéologie du bâti : lire l’histoire des murs », Office de tourisme, Mirepoix samedi 13 juin 2026.
Visite commentée « Archéologie du bâti : lire l’histoire des murs » Samedi 13 juin, 01h00, 14h00 Office de tourisme Ariège
limité à 30 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T01:00:00+02:00 – 2026-06-13T01:30:00+02:00
Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T15:00:00+02:00
Archéologie du bâti : lire l’histoire des murs
Aux côtés de Claire Larroque, archéologue du bâti, partez à la découverte d’une discipline passionnante qui permet de décrypter les traces laissées par le temps sur les constructions anciennes
Office de tourisme 31 place du Maréchal Leclerc 9500 Mirepoix 09500 Ariège Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.pyreneescathares.com »}]
Archéologie du bâti : lire l’histoire des murs
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