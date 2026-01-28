Festival International de la Marionnette

Mirepoix Ariège

2026-08-06

2026-08-09

2026-08-06

Rendez-vous en Pyrénées Cathares pour la 38ème édition du Festival MIMA, évènement international dédié à la marionnette actuelle, deuxième plus gros festival dédié aux marionnettes en France.

Place du Maréchal Leclerc Mirepoix 09500 Ariège Occitanie +33 5 61 68 20 72 contact@mima-marionnette.com

Join us in the Cathar Pyrenees for the 38th MIMA Festival, an international event dedicated to contemporary puppetry and the second-largest puppet festival in France.

