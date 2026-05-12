Mirepoix

Festival MIMA

place maréchal Leclerc Mirepoix Ariège

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-06

La 38ème édition du Festival international de Marionnette Actuelle MIMA aura lieu du jeudi 6 au dimanche 9 août 2026 !

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place maréchal Leclerc Mirepoix 09500 Ariège Occitanie contact@mima-festival.com

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English :

The 38th MIMA International Puppet Festival will take place from Thursday, August 6 to Sunday, August 9, 2026!

L’événement Festival MIMA Mirepoix a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme, Culture et Patrimoine en Pyrénées Cathares