Festival MIMA Mirepoix
Festival MIMA Mirepoix jeudi 6 août 2026.
Mirepoix
Festival MIMA
place maréchal Leclerc Mirepoix Ariège
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-06
La 38ème édition du Festival international de Marionnette Actuelle MIMA aura lieu du jeudi 6 au dimanche 9 août 2026 !
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place maréchal Leclerc Mirepoix 09500 Ariège Occitanie contact@mima-festival.com
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English :
The 38th MIMA International Puppet Festival will take place from Thursday, August 6 to Sunday, August 9, 2026!
L’événement Festival MIMA Mirepoix a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme, Culture et Patrimoine en Pyrénées Cathares