38e Festival MIMA, MIMA, Mirepoix

Informations pratiques

38e Festival MIMA 6 – 9 août MIMA Ariège

De 0 à 17 euros en fonction des propositions et spectacles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-06T12:00:00+02:00 – 2026-08-06T23:59:00+02:00

Fin : 2026-08-09T10:00:00+02:00 – 2026-08-09T23:59:00+02:00

Au programme : 23 compagnies, 24 spectacles et près de 60 représentations en 4 jours, entre salles, plein air et paysages du Pays des Pyrénées Cathares. De Mirepoix à Lavelanet et Pamiers, le festival investira une nouvelle fois le territoire pour le faire vibrer au rythme de la marionnette créative !

Et bien sûr, MIMA, c’est bien plus qu’une programmation de spectacles avec des concerts et des soirées enflammées sous une halle magnifiquement scénographiée, le marché artisanal, le OFF du festival, des ateliers, des rencontres et des expositions.

Le thème de cette nouvelle édition : Nos Histoires. Un thème qui tisse des liens entre passé et présent, entre la grande Histoire et l’Actualité, entre récits collectifs et histoires intimes pour mieux interroger le monde d’aujourd’hui.

MIMA 6 rue Vigarozy 09500 Mirepoix Mirepoix 09500 Ariège Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@mima-marionnette.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 68 20 72 »}, {« type »: « link », « value »: « http://festivalmima.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://mima.festik.net »}]

38e édition du Festival MIMA en Ariège !

Sabine Allard et Claire Lamure