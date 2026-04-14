Portes ouvertes du GAEC Crismarialain – dimanche 7 juin 2026 de 10h à 17h, GAEC CRISMARIALAIN, Mazères

Portes ouvertes du GAEC Crismarialain – dimanche 7 juin 2026 de 10h à 17h Dimanche 7 juin, 10h00 GAEC CRISMARIALAIN Ariège

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Début de la journée avec une marche de 5 ou 10 km, animation musicale, spectacle de danse, nourrissage des bovins, marché de producteurs locaux et restauration le midi avec les bons produits de la ferme.

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Portes ouvertes du GAEC Crismarialain – dimanche 7 juin 2026 de 10h à 17h