Du local dans les cantines, ADAR, Mazères

Du local dans les cantines Vendredi 5 juin, 08h00 ADAR Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T08:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T08:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées Nationales de l’Agriculture 2026 (5, 6 et 7 juin 2026), il est prévu de valoriser l’alimentation locale et les circuits courts, notamment en restauration collective (cantines scolaires, hôpitaux, collectivités, etc.).

Concrètement :

Les établissements peuvent proposer des menus spéciaux à base de produits locaux

Ces produits proviennent directement des producteurs du territoire

L’approvisionnement peut être facilité via la plateforme Aux Prés des Cuisiniers, qui met en relation producteurs et cuisiniers de la restauration collective

L’objectif est double :

Soutenir l’agriculture locale

Sensibiliser les convives (notamment les enfants) à une alimentation de saison, durable et de proximité

C’est aussi une bonne opportunité pour les collectivités de mettre en avant leurs engagements en matière de qualité alimentaire et de circuits courts.

ADAR 23 rue des Acacias 33210 Mazères Mazères 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Les cantines et collectivités pourront proposer des menus spéciaux produits locaux directement issus des producteurs de leur territoire agriculture restauration collective

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