Journées de l’Archéologie, Hôtel Ardouin Rue Castellane Mazères 09270, Mazères

Journées de l’Archéologie 13 et 14 juin Hôtel Ardouin Rue Castellane Mazères 09270 Ariège

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00

Le musée de l’Hôtel d’Ardouin de Mazères propose, des animations médiévales par « La Compaigne du Petit Meschin », replongez dans le Moyen Age et profitez pour participer a des visites guidées pour découvrir ou redécouvrir le musée et l’exposition « Barbares en Gaule du Sud » . A Faire en Famille !

Hôtel Ardouin Rue Castellane Mazères 09270 rue Castellane 09270 Mazères Mazères 09270 Ariège Occitanie http://www.pap-tourisme.fr Hotel Pastelier du XVIe siècle Parking a 150 M

Le musée de l’Hôtel d’Ardouin de Mazères propose, des animations médiévales par « La Compaigne du Petit Meschin », replongez dans le Moyen Age et profitez pour participer a des visites guidées pour «…

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