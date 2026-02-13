Atelier nomade : perfectionnement à l’art du conte, La Maison de Corinne, Méras

Atelier nomade : perfectionnement à l’art du conte 15 – 17 juin La Maison de Corinne Ariège

Début : 2026-06-15T09:00:00+02:00 – 2026-06-15T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-17T09:00:00+02:00 – 2026-06-17T17:00:00+02:00

Au fil des saisons, quatre ateliers de création

pour approfondir votre pratique du conte et réussir votre projet artistique

Des ateliers pratiques

L’Atelier Nomade est un espace de création artistique pour approfondir l’art du conte. C’est le lieu idéal pour concevoir, travailler ou mettre en espace un spectacle de conte.

Il est conçu pour faire progresser votre projet de création dans un esprit de partage et d’émulation artistique.

Public concerné

L’Atelier Nomade s’adresse à des conteuses et conteurs qui ont acquis les bases de l’art du conte et qui souhaitent approfondir leur pratique artistique.

Les dates :

Atelier d’hiver du mardi 24 au jeudi 26 mars 2026

Atelier de printemps du vendredi 15 au dimanche 17 mai 2026

Atelier d’été du mardi 11 au jeudi 13 août 2026

Atelier d’automne du mardi 20 octobre au jeudi 22 octobre 2026

La Maison de Corinne 09350 Méras Méras 09350 Ariège Occitanie

Art du conte, pratique et perfectionnement conte stage conte

Dahu téméraire