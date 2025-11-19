STAGE : Conter le merveilleux La Maison de Corinne Méras 21 – 23 juillet 2026 https://www.helloasso.com/associations/dahu-temeraire/evenements/conter-le-merveilleux-2026

Explorer la posture spécifique qu’exige le conte merveilleux.

**Stage pour les conteuses et conteurs de tous niveaux.**

Une des grandes forces de la conteuse et du conteur est de savoir se faire oublier, de disparaître, pour permettre au public de « s’endormir » et rêver le récit chacun selon son envie et/ou son besoin.

C’est là ce que Michel Hindenoch nomme « le conteur transparent » et c’est, par excellence, une position fondamentale de l’art de conter, qui le différencie du théâtre.

Le stage « Conter le merveilleux » propose d’explorer et d’expérimenter ce focus particulier. C’est avant tout un atelier pratique où l’on testera le rapport à l’histoire, le rapport au public, mais aussi le rapport à soi-même.

**Objectifs :**

* Rappel des enjeux sociaux et psychiques des contes merveilleux.

* Rappel de la mise en œuvre de la symbolique d’un conte.

* Explorer les différentes adresses au public et leur pertinence pour

chaque type de récit.

**Public concerné :**

La formation s’adresse aux conteuses et conteurs de tous niveaux

qui souhaitent porter les contes merveilleux avec toute leur

richesse et leur polysémie.

**Formateur**

Depuis 1985, François Vermel explore les contes merveilleux, leurs enjeux, leur poétique et les manières de les conter. Il présente ses spectacles partout en France, en Suisse, en Belgique. Il enseigne le conte depuis 2000.

**Organisation :**

Dates : du mardi 21 au jeudi 23 juillet 2026

Lieu : 09350 Méras

Nombre de places : 8

Horaire : 9h à 12h30 et 14h à 18h

Durée : Heures en salle 21h

3 journées de 7h

Tarif normal avec prise en charge, ou Tarif réduit : vous payez vous-même le stage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-21T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-23T17:30:00.000+02:00

1

https://www.helloasso.com/associations/dahu-temeraire/evenements/conter-le-merveilleux-2026 formation@dahutemeraire.fr

La Maison de Corinne 09350 Méras Méras 09350 Ariège