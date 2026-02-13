Manières d’être vivant D’après Baptiste Morizot Cie Manger le soleil – Clara Hédouin, Pamiers, domaine agro-environnemental de Brassacou, Pamiers

Manières d’être vivant

D’après Baptiste Morizot

Cie Manger le soleil – Clara Hédouin Mardi 9 juin, 20h30 Pamiers, domaine agro-environnemental de Brassacou Ariège

Tarif Jaune de 7€ à 20€

Un groupe de pisteurs traque des loups qui disparaissent en un instant. Que s’est-il passé ? Clara Hédouin compose, sur les mots de Baptiste Morizot, un spectacle au souffle court, aux muscles bandés, aux poils hérissés. Entre chien et loup, les corps se confondent et l’altérité sème le trouble.

En partenariat avec l’association Révéas.

Dans le cadre de la nuit des forêts.

