Concert Sheila Fête de Pamiers Plateau du Castella Pamiers

Plateau du Castella Avenue du Castella Pamiers Ariège
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit fosse 8 €
Tarif réduit gradin 15 €
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
2026-08-29
A l’occasion des fêtes de Pamiers, Sheila icône de la chanson et du disco français, présente un nouveau spectacle.
Plateau du Castella Avenue du Castella Pamiers 09100 Ariège Occitanie +33 5 61 67 52 52
English :
Sheila, icon of French chanson and disco, presents a new show for the Pamiers festival.
