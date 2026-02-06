Concert Sheila Fête de Pamiers Plateau du Castella Pamiers

Concert Sheila Fête de Pamiers

Plateau du Castella Avenue du Castella Pamiers Ariège

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit fosse 8 €

Tarif réduit gradin 15 €

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

A l’occasion des fêtes de Pamiers, Sheila icône de la chanson et du disco français, présente un nouveau spectacle.

.

Plateau du Castella Avenue du Castella Pamiers 09100 Ariège Occitanie +33 5 61 67 52 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sheila, icon of French chanson and disco, presents a new show for the Pamiers festival.

L’événement Concert Sheila Fête de Pamiers Pamiers a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme des Portes d’Ariège Pyrénées