Puissance de femmes, 2 jours pour soi auprès des chevaux Bénaix
Puissance de femmes, 2 jours pour soi auprès des chevaux Bénaix samedi 20 juin 2026.
Bénaix
Puissance de femmes, 2 jours pour soi auprès des chevaux
Le Bayle Bénaix Ariège
Tarif : 200 – 200 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-21 17:30:00
Date(s) :
2026-06-20
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Le Bayle Bénaix 09300 Ariège Occitanie +33 6 77 29 39 20 delample.camille@gmail.com
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L’événement Puissance de femmes, 2 jours pour soi auprès des chevaux Bénaix a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme, Culture et Patrimoine en Pyrénées Cathares