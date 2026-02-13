Au milieu d’un lac de perles – David Rolland Chorégraphies, Foix, cimetière, Foix

Au milieu d’un lac de perles – David Rolland Chorégraphies 7 et 8 juin Foix, cimetière Ariège

Tarif unique : 5€

Adepte d’expériences insolites, le chorégraphe David Rolland propose une promenade réflexive et sensible dans un lieu à la fois coutumier et méconnu : le cimetière. Un moment de partage en toute humanité.

Avec le CAUE de l’Ariège et le Syndicat des architectes

Avec la Ville de Foix

Dimanche 7 juin et lundi 8 juin

De 10h à 16h

Départ toutes les 15 minutes

Durée : 50 min

Foix, cimetière

Expérience insolite en duo spectacle

Photo Laurent Guizard