La neige est blanche – Marine Mane, Cie In Vitro, Centre Universitaire de Foix, Foix
Mercredi 18 mars, 18h30 Centre Universitaire de Foix Foix, centre universitaire de foix Théâtre
Dimanche 22 mars, 17h00 L'Estive, scène nationale de Foix et de l'Ariège Foix, 20 avenue du général de Gaulle – 09000 Foix Concert
25 et 26 mars L'Estive, scène nationale de Foix et de l'Ariège Foix, 20 avenue du général de Gaulle – 09000 Foix Théâtre & Marionnettes
Mercredi 1 avril, 20h30 L'Estive, scène nationale de Foix et de l'Ariège Foix, 20 avenue du général de Gaulle – 09000 Foix Théâtre
Vendredi 10 avril, 19h30 L'Estive, scène nationale de Foix et de l'Ariège Foix, 20 avenue du général de Gaulle – 09000 Foix Concert
11 - 18 avril Boulodrome de Labarre, Foix Foix, Labarre, Foix Cirque
Vélosud V81 Les Pyrénées en pentes douces 17 avenue Pierre Sémard 09000 Foix Ariège Occitanie la Vélosud propose aujourd’hui une alternative accessible à tous, itinéraire en pentes douces par le Piémont Pyrénéen, il relie Biarritz au Barcarès. Un voyage à vélo au relief modéré pour aimer la montagne, avec un parcours en 13 étapes. BON VOYAGE !
12 et 13 mai L'Estive, scène nationale de Foix et de l'Ariège Foix, 20 avenue du général de Gaulle – 09000 Foix Théâtre
Samedi 16 mai, 18h00 L'Estive, scène nationale de Foix et de l'Ariège Foix, 20 avenue du général de Gaulle – 09000 Foix Danse, musique & géologie
Mardi 19 mai, 19h30 L'Estive, scène nationale de Foix et de l'Ariège Foix, 20 avenue du général de Gaulle – 09000 Foix Théâtre
Samedi 30 mai, 18h00 L'Estive, scène nationale de Foix et de l'Ariège Foix, 20 avenue du général de Gaulle – 09000 Foix Concert de musique classique
7 et 8 juin Foix, cimetière Foix, Foix, cimetière Expérience insolite en duo
Festival Jazz à Foix 2 rue Laquière 10 12 boulevard Alsace Lorraine Foix Ariège 2026-07-21 18:00:00 2026-07-21 18:00:00