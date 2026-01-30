Festival Jazz à Foix 2 rue Laquière Foix

Festival Jazz à Foix

2 rue Laquière 10 12 boulevard Alsace Lorraine Foix Ariège

Tarif : 130 – 130 – 130 EUR

Tarif promo jusqu’en janvier

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 18:00:00

fin : 2026-07-25 00:00:00

Date(s) :

2026-07-21

À l’affiche du IN 2026 à 21h30

mardi 21 Cyrille AIMEE

mercredi 22 Arnaud DOLMEN et le Vitygroove

jeudi 23 Nicolas GARDEL

vendredi 24 Emile PARISIEN

samedi 25 PIANOFORTE Bojan Z, Baptiste Trotignon, Eric Legnini, Pierre de Bethmann

.

2 rue Laquière 10 12 boulevard Alsace Lorraine Foix 09000 Ariège Occitanie +33 5 61 01 18 30 artriege@gmail.com

English :

IN 2026 at 9:30pm

tuesday 21 Cyrille AIMEE

wednesday 22 Arnaud DOLMEN and Vitygroove

thursday 23 Nicolas GARDEL

friday 24 Emile PARISIEN

saturday 25 PIANOFORTE Bojan Z, Baptiste Trotignon, Eric Legnini, Pierre de Bethmann

