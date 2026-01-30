Festival Jazz à Foix 2 rue Laquière Foix
Festival Jazz à Foix 2 rue Laquière Foix mardi 21 juillet 2026.
Festival Jazz à Foix
Tarif : 130 – 130 – 130 EUR
Tarif promo jusqu’en janvier
Début : 2026-07-21 18:00:00
fin : 2026-07-25 00:00:00
2026-07-21
À l’affiche du IN 2026 à 21h30
mardi 21 Cyrille AIMEE
mercredi 22 Arnaud DOLMEN et le Vitygroove
jeudi 23 Nicolas GARDEL
vendredi 24 Emile PARISIEN
samedi 25 PIANOFORTE Bojan Z, Baptiste Trotignon, Eric Legnini, Pierre de Bethmann
2 rue Laquière 10 12 boulevard Alsace Lorraine Foix 09000 Ariège Occitanie +33 5 61 01 18 30 artriege@gmail.com
English :
IN 2026 at 9:30pm
tuesday 21 Cyrille AIMEE
wednesday 22 Arnaud DOLMEN and Vitygroove
thursday 23 Nicolas GARDEL
friday 24 Emile PARISIEN
saturday 25 PIANOFORTE Bojan Z, Baptiste Trotignon, Eric Legnini, Pierre de Bethmann
