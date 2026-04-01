Festival Résistances L’Estive Foix
Festival Résistances L’Estive Foix vendredi 3 juillet 2026.
Foix
Festival Résistances
L’Estive 20 avenue du Général de Gaulle Foix Ariège
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-03
Ce festival de films et de débats propose pendant 9 jours, une programmation de plus de 100 films autour de 4 thématiques sur des sujets de société et d’un zoom géographique.
Il s’attelle à faire découvrir des œuvres engagées et rarement diffusées.
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L’Estive 20 avenue du Général de Gaulle Foix 09000 Ariège Occitanie +33 5 61 65 44 23 accueil@festival-resistances.fr
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English :
For 9 days, this film and debate festival offers a program of over 100 films based on 4 themes and a geographical focus.
The festival is dedicated to the discovery of rarely screened, committed works.
L’événement Festival Résistances Foix a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme Foix Ariège-Pyrénées
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