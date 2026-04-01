Festival Résistances L’Estive Foix

Foix

Festival Résistances

L’Estive 20 avenue du Général de Gaulle Foix Ariège

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-03

Ce festival de films et de débats propose pendant 9 jours, une programmation de plus de 100 films autour de 4 thématiques sur des sujets de société et d’un zoom géographique.

Il s’attelle à faire découvrir des œuvres engagées et rarement diffusées.

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L’Estive 20 avenue du Général de Gaulle Foix 09000 Ariège Occitanie +33 5 61 65 44 23 accueil@festival-resistances.fr

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English :

For 9 days, this film and debate festival offers a program of over 100 films based on 4 themes and a geographical focus.

The festival is dedicated to the discovery of rarely screened, committed works.

L’événement Festival Résistances Foix a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme Foix Ariège-Pyrénées