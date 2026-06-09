Arrivée de la 4ème étape du Tour de France Foix
Arrivée de la 4ème étape du Tour de France Foix mardi 7 juillet 2026.
Foix
Arrivée de la 4ème étape du Tour de France
Allées de Villote Foix Ariège
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
4ème étape Carcassonne > Foix, arrivée sur les allées de Villote
Le 7 juillet 2026, en fin d’après midi, le Tour de France arrivera à Foix, sur les allées Villote pour conclure sa 4e étape qui aura commencée le matin même au départ de Carcassonne.
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Allées de Villote Foix 09000 Ariège Occitanie +33 5 61 65 12 12 info@foix-tourisme.com
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English :
stage 4: Carcassonne > Foix, finish on the allées de Villote
On July 7, 2026, in the late afternoon, the Tour de France will arrive in Foix, on the allées Villote, to conclude the 4th stage of the race, which started in the morning from Carcassonne.
L’événement Arrivée de la 4ème étape du Tour de France Foix a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Foix Ariège-Pyrénées
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