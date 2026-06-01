Visite découverte des jardins « Les yeux fermés », Place de l’église, Saint-Lizier

Visite découverte des jardins « Les yeux fermés » Samedi 6 juin, 15h00 Place de l’église Ariège

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Le PNR vous propose de vous laisser guider dans le village de Saint-Lizier pour arpenter les jardins de la Cité… les yeux bandés.

Cet événement est organisé en partenariat avec l’association Valentin Haüy, qui accompagne les personnes en situation de déficience visuelle, et l’association Les Consorani, qui vous guidera à travers les jardins à la découverte des personnages de l’histoire de Saint-Lizier.

Visite guidée à partir de 12 ans, sur réservation avant le 5 juin 2026.

Place de l’église Place de l’église, 09190 Saint-Lizier Saint-Lizier 09190 Place de l’Eglise Ariège Occitanie 05 61 66 16 22 http://www.saint-lizier.com [{« type »: « email », « value »: « l.chevillard@parc-pyrenees-ariegeoises.fr »}] Cité gallo-romaine, ancienne capitale administrative et culturelle du Couserans, ancien évêché (77 évêques s’y sont

succédés) le village de Saint-Lizier et ses remparts gallo-romain sont un patrimoine à venir découvrir. Accueillant le palais des Evêques, l’église Notre-Dame de la Sède, la cathédrale Saint-Lizier, le cloître roman qui constitue le trésor des Evêques et la Pharmacie de l’Hôtel-Dieu ; le village vous propose d’entrée dans son histoire. Ces cinq monuments sont inscrits au patrimoine mondial de l’Humanité (UNESCO), au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Parkings.

Le PNR vous propose de vous laisser guider dans le village de Saint-Lizier pour arpenter les jardins de la Cité… les yeux bandés.

©Elisabeth GARCIA GOUAZE