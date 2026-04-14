Sortie botanique au verger – français, latin, occitan, Hameau Canterate, Montbel

Sortie botanique au verger – français, latin, occitan Samedi 6 juin, 16h00 Hameau Canterate Ariège

Sur réservation. Participation au montant libre, destinée à l’association ATOUT FRUIT.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Savoir observer et identifier les plantes avec Alain VIDAL qui donnera les noms en français, latin et occitan.

Hameau Canterate Chemin de Barcelou, Canterate, 09600 Montbel Montbel 09600 Ariège Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 07 77 77 95 02 »}]

Savoir observer et identifier les plantes avec Alain VIDAL qui donnera les noms en français, latin et occitan.

©Claude FRESSONNET