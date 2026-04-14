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Sortie botanique au verger – français, latin, occitan, Hameau Canterate, Montbel

Sortie botanique au verger – français, latin, occitan, Hameau Canterate, Montbel

Sortie botanique au verger – français, latin, occitan, Hameau Canterate, Montbel samedi 6 juin 2026.

Lieu : Hameau Canterate

Adresse : Chemin de Barcelou, Canterate, 09600 Montbel

Ville : 09600 Montbel

Département : Ariège

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : Sur réservation. Participation au montant libre, destinée à l'association ATOUT FRUIT.

Sortie botanique au verger – français, latin, occitan Samedi 6 juin, 16h00 Hameau Canterate Ariège

Sur réservation. Participation au montant libre, destinée à l’association ATOUT FRUIT.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Savoir observer et identifier les plantes avec Alain VIDAL qui donnera les noms en français, latin et occitan.

Hameau Canterate Chemin de Barcelou, Canterate, 09600 Montbel Montbel 09600 Ariège Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 07 77 77 95 02 »}]
Savoir observer et identifier les plantes avec Alain VIDAL qui donnera les noms en français, latin et occitan.

©Claude FRESSONNET