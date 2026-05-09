Stage Je chante donc je suis animé par Nicole RIEU Lieu-dit Sainte Camelle Saint-Victor-Rouzaud

Saint-Victor-Rouzaud

Stage Je chante donc je suis animé par Nicole RIEU

Lieu-dit Sainte Camelle 866 route de Vicaria Saint-Victor-Rouzaud Ariège

Tarif : 300 – 300 – EUR

prix formation (hors hébérgement location)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-08 17:00:00

fin : 2026-06-15 10:00:00

Date(s) :

2026-06-08

Reprendre contact avec sa voix, avec soi, avec la nature et avec sa nature… Pendant une semaine, vivez au rythme de la nature, reprenez le temps de marcher, de respirer, de regarder, d’écouter et de chanter.

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Lieu-dit Sainte Camelle 866 route de Vicaria Saint-Victor-Rouzaud 09100 Ariège Occitanie +33 6 81 01 44 80 nicolerieuchante@gmail.com

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English :

Get back in touch with your voice, with yourself, with nature and with your nature… For a week, live at nature’s pace, taking the time to walk, breathe, look, listen and sing.

L’événement Stage Je chante donc je suis animé par Nicole RIEU Saint-Victor-Rouzaud a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme des Portes d’Ariège Pyrénées