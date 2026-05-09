Visite de l’écovillage Sainte-Camelle Lieu-dit Sainte Camelle Saint-Victor-Rouzaud

Saint-Victor-Rouzaud

Visite de l’écovillage Sainte-Camelle

Lieu-dit Sainte Camelle 866 route de Vicaria Saint-Victor-Rouzaud Ariège

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 13:30:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Visite du site et présentation des activités et des projets de l’écovillage.

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Lieu-dit Sainte Camelle 866 route de Vicaria Saint-Victor-Rouzaud 09100 Ariège Occitanie +33 6 17 07 47 30

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English :

Site visit and presentation of the ecovillage?s activities and projects.

L’événement Visite de l’écovillage Sainte-Camelle Saint-Victor-Rouzaud a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme des Portes d’Ariège Pyrénées