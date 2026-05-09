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Semaine de volontariat Lieu-dit Sainte Camelle Saint-Victor-Rouzaud

Semaine de volontariat Lieu-dit Sainte Camelle Saint-Victor-Rouzaud samedi 20 juin 2026.

Lieu : Lieu-dit Sainte Camelle

Adresse : 866 route de Vicaria

Ville : 09100 Saint-Victor-Rouzaud

Département : Ariège

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Saint-Victor-Rouzaud

Semaine de volontariat

Lieu-dit Sainte Camelle 866 route de Vicaria Saint-Victor-Rouzaud Ariège

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-27 10:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Tu souhaites nous rencontrer, échanger, expérimenter ou simplement passer du bon temps ? Nous organisons une semaine de volontariat du 20 au 27 juin 2026 et c’est l’occasion idéale pour vivre une belle expérience collaborative, humaine et de partage !
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Lieu-dit Sainte Camelle 866 route de Vicaria Saint-Victor-Rouzaud 09100 Ariège Occitanie +33 6 82 83 27 92  volontariat@saintecamelle.fr

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English :

Would you like to meet us, exchange ideas, experiment or simply have a good time? We’re organizing a volunteer week from June 20 to 27, 2026, and it’s the perfect opportunity to enjoy a great collaborative, human and sharing experience!

L’événement Semaine de volontariat Saint-Victor-Rouzaud a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme des Portes d’Ariège Pyrénées

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