Trois contes et quelques – Emmanuel Adely – Groupe Merci, Ax-les-Thermes, Casino, Ax-les-Thermes

Trois contes et quelques – Emmanuel Adely – Groupe Merci Dimanche 7 juin, 19h00 Ax-les-Thermes, Casino Ariège

Tarif Orange de 7€ à 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T19:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:10:00+02:00

Fin : 2026-06-07T19:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:10:00+02:00

Dans Trois contes et quelques, le groupe Merci passe Charles Perrault à la moulinette. Un spectacle caustique et jubilatoire qui fait grincer les chevillettes !

En coréalisation avec Arlésie et Ax-Animation.

Ax-les-Thermes, Casino Casino Ax les thermes Ax-les-Thermes 09110 Ariège Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lestive.com/evenement/trois-contes-et-quelques/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 05 05 55 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@lestive.com »}]

Théâtre Champêtre théâtre

Photo Luc Jennepin