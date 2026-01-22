Spectacles de Grands Chemins en Haute Ariège Chemin de la Condamine Ax-les-Thermes

Spectacles de Grands Chemins en Haute Ariège

Début : 2026-07-28

fin : 2026-08-01

2026-07-28

Rendez-vous culturel d’altitude au cœur de l’été

Théâtre de Rue Cirque Danse Musique Cinéma

Entre escapades hauts-perchées et agitations urbaines dans les rues.

Programmation à venir…

Chemin de la Condamine Ax Animation Ax-les-Thermes 09110 Ariège Occitanie +33 5 61 64 38 00 manon@ax-animation.com

English : Grands Chemins shows in Haute Ariège

A high altitude cultural event in the heart of summer:

Street theater Circus Dance Music Cinema and more.

Between high-altitude escapades and urban bustle in the streets.

Program to come…

