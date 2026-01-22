Spectacles de Grands Chemins en Haute Ariège Chemin de la Condamine Ax-les-Thermes
Spectacles de Grands Chemins en Haute Ariège
Début : 2026-07-28
fin : 2026-08-01
2026-07-28
Rendez-vous culturel d’altitude au cœur de l’été
Théâtre de Rue Cirque Danse Musique Cinéma
Entre escapades hauts-perchées et agitations urbaines dans les rues.
Programmation à venir…
Chemin de la Condamine Ax Animation Ax-les-Thermes 09110 Ariège Occitanie +33 5 61 64 38 00 manon@ax-animation.com
English : Grands Chemins shows in Haute Ariège
A high altitude cultural event in the heart of summer:
Street theater Circus Dance Music Cinema and more.
Between high-altitude escapades and urban bustle in the streets.
Program to come…
