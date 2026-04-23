Universités d’été de Ludovia 23ème édition Ax-les-Thermes
Universités d’été de Ludovia 23ème édition Ax-les-Thermes lundi 24 août 2026.
Ax-les-Thermes
Universités d’été de Ludovia 23ème édition
Ax-les-Thermes Ariège
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-24
23ème édition des Universités de Ludovia, événement professionnel regroupement enseignants et développeurs logiciel informatique sur inscription.
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Ax-les-Thermes 09110 Ariège Occitanie +33 5 36 12 00 19 inscriptions@ludovia.org
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English : Ludovia Summer School 23rd edition
23rd edition of the Universités de Ludovia, a professional event bringing together teachers and software developers.
L’événement Universités d’été de Ludovia 23ème édition Ax-les-Thermes a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme des Pyrénées Ariégeoises
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