Ax-les-Thermes

Universités d’été de Ludovia 23ème édition

Ax-les-Thermes Ariège

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-24

23ème édition des Universités de Ludovia, événement professionnel regroupement enseignants et développeurs logiciel informatique sur inscription.

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Ax-les-Thermes 09110 Ariège Occitanie +33 5 36 12 00 19 inscriptions@ludovia.org

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English : Ludovia Summer School 23rd edition

23rd edition of the Universités de Ludovia, a professional event bringing together teachers and software developers.

L’événement Universités d’été de Ludovia 23ème édition Ax-les-Thermes a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme des Pyrénées Ariégeoises