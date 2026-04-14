Visite des Jardins de l’Abbaye de Combelongue, Abbaye et jardin de Combelongue, Rimont

Visite des Jardins de l’Abbaye de Combelongue 6 et 7 juin Abbaye et jardin de Combelongue Ariège

Adultes : 5 €

gratuit pour les moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Les jardins de l’abbaye, poétiques et inspirés, tantôt intimes, tantôt largement ouverts sur le paysage, allient avec simplicité et bonheur « le peigné et le sauvage ».

Une nouvelle conception des jardins, où la nature trouve toute sa place.

Un moment suspendu, une parenthèse de sérénité.

Abbaye et jardin de Combelongue 221 Combelongue, 09420 Rimont, France Rimont 09420 Ariège Occitanie 0561963733 http://www.abbayedecombelongue.fr Le jardin s’ordonne sur un principe de perspectives et sur le thème d’une évocation des jardins à travers les âges : jardin médiéval tracé sur le plan du paradis terrestre, chambre de verdure Renaissance et sa sphère armillaire, grande nef de verdure, théâtre de verdure à l’italienne, verger et évocation contemporaine du jardin à la française : terrasse de buis, grande perspective et parterres ponctués de topiaires. Les différentes perspectives du jardin ouvrent sur le domaine agricole de l’abbaye, constitué de pâturages paysagers à l’anglaise traversés de cours d’eau. D 117 entre Foix et Saint-Girons, à Rimont suivre le fléchage sur 1 km.

Les jardins de l’abbaye, poétiques et inspirés, tantôt intimes, tantôt largement ouverts sur le paysage, allient avec simplicité et bonheur « le peigné et le sauvage ».

©VMF/Eric Sander