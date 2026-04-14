Foire aux Plantes Trespouech : Pepinieristes, Artistes, Animations, Trespouech, Montesquieu-Avantès

Foire aux Plantes Trespouech : Pepinieristes, Artistes, Animations Dimanche 7 juin, 10h30 Trespouech Ariège

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

L’association « Les Saisons du Faune » vous invite à une journée d’échanges, de nature et de création au cœur du jardin de Trespouech. Venez cultiver votre curiosité dans une ambiance conviviale et festive !Marché aux plantes, spectacles, animations ludiques pour tous, restauration …

Rendez-vous à 15H30 pour une exploration de ce jardin historique sous un angle sensoriel par le Parc naturel régional.

Tout au long de la journée :

Marché aux plantes : Rencontrez des pépiniéristes passionnés.

Aventure : Grimpe d’arbres et accès à la « Cime » avec un écologue (réservation conseillée).

Culture : Théâtre, concerts et expos d’artistes au sein de la Demeure.

Ateliers : Dessin naturaliste (réservation conseillée) et broderie numérique.

Animations ludiques pour adultes et enfants et restauration sur place !

Trespouech 09200 Montesquieu-Avantès Montesquieu-Avantès 09200 Ariège Occitanie 06 45 45 12 13 À Trespouech, nous bâtissons un lieu vivant hybride entre Atelier, Hostel et organisation d’évènements qui mélange les genres et les publics.

Ce printemps, avec l’association Les Saisons du Faune, nous avons le plaisir d’annoncer la première édition de la Foire aux plantes le 7 juin 2026 ! ✨

Ce sera un dimanche d’échanges et de découvertes, au programme :

✅ Côté Jardin : Une foire avec des pépiniéristes passionné·es. ✅ Côté Aventure : Des ateliers de grimpe d’arbres et de dessin naturaliste. ✅ Côté Culture : Théâtre, Des expositions d’artistes au cœur de la Demeure. ✅ Côté Atelier : La découverte de notre univers de broderie et du projet de l’Hostel Parkings à proximité, Petite restauration sur place

Un dimanche d’échanges et de découvertes

©Loiseau Aurélie