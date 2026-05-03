3e Festival des Sortilèges à l’Espace Saint Michel
3e Festival des Sortilèges à l’Espace Saint Michel vendredi 19 juin 2026.
Nous
sommes un festival féministe & inclusif ayant pour vocation
d’aborder les représentations des figures féminines stigmatisées,
ostracisées, mises au ban de la société, violentées
pour leur sexe/genre féminin, leurs connaissances, savoirs,
compétences, pouvoirs, singularité, activisme ou autre forme
d’engagement, qu’on a appelées pour beaucoup “sorcières”,
qu’elles le soient ou non, dans toutes leurs diversités culturelle
et géographique, par toutes les disciplines à terme.
Notre pétillante marraine mexicaine est Raquel García López
Des
stands vous accueilleront de 19h à 23h à
l’Espace Saint Michel & le bar Les Affiches
* vendredi
19
juin :
19h
– stands avec dégustation & culture mexicaines (Bicla, Hors
circuits & FdS)
20h
– tombola DVD La
Llorona de René Cardona en partenariat avec Bach films
20h10
– surprise musicale & projections de La
Sorcière de l’allumette errante/Le
Miroir de la sorcière
présentés
par Raquel García López, Sofía
Carrillo & Katia Frydman
22h15
– After au bar Les affiches & stands dans le hall du cinéma (Hors
circuits & FdS)
* samedi
20
juin :
19h
– stands avec dégustation & culture mexicaines (Bicla, Hors
circuits & FdS)
20h
– tombola livre Les
Dangers de fumer au lit de Mariana Enríquez en
partenariat avec les Éditions du sous-sol
20h10
– surprise musicale & projections de La
Colère de Clara/La Vierge de la
tufière
présentés
par Raquel García López &
@CeliaAtParis
22h30
– After au bar Les affiches & stands dans le hall du cinéma (Hors
circuits & FdS)
Cette année notre focus pays est le Mexique, à chaque édition nous vous emmenons sur un continent, dans un pays, une culture, où les femmes stigmatisées, ostracisées, violentées sont représentées en sorcières ou armides vengeresses, et que nous aimerions faire connaître au public français.
Au prochain solstice estival, nous convoquerons la Miringua, la Llorona, la Mère terrible, Xochiquétzal, Tlazoltéotl, Chalchiuhtlicue, Tiacapan, Miccapetlacalli, Mayahuel, Cihuacoatl,
Coyolxauhqui, Tlazolteotl, Cihuateteo… les déités, divinités, sorcières mexicaines, puissantes et séductrices, ou la controversée Malinche, afin de vous envoûter en terres latino-américaines…
https://festivaldessortileges.fr/2026.html
https://www.facebook.com/events/3534401520026865
3è Festival des Sortilèges les 19 & 20 juin à l’Espace Saint Michel.
Du vendredi 19 juin 2026 au samedi 20 juin 2026 :
vendredi, samedi
de 19h00 à 23h00
payant
Billetterie : https://achat.espacesaintmichel.com/reserver/
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-19T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-21T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-19T19:00:00+02:00_2026-06-19T23:00:00+02:00;2026-06-20T19:00:00+02:00_2026-06-20T23:00:00+02:00
https://www.facebook.com/events/3534401520026865 https://www.facebook.com/DesSortileges/ https://www.facebook.com/DesSortileges/ https://x.com/DesSortileges