3e Festival des Sortilèges à l’Espace Saint Michel

Nous

sommes un festival féministe & inclusif ayant pour vocation

d’aborder les représentations des figures féminines stigmatisées,

ostracisées, mises au ban de la société, violentées

pour leur sexe/genre féminin, leurs connaissances, savoirs,

compétences, pouvoirs, singularité, activisme ou autre forme

d’engagement, qu’on a appelées pour beaucoup “sorcières”,

qu’elles le soient ou non, dans toutes leurs diversités culturelle

et géographique, par toutes les disciplines à terme.

Notre pétillante marraine mexicaine est Raquel García López

Des

stands vous accueilleront de 19h à 23h à

l’Espace Saint Michel & le bar Les Affiches

* vendredi

19

juin :

19h

– stands avec dégustation & culture mexicaines (Bicla, Hors

circuits & FdS)

20h

– tombola DVD La

Llorona de René Cardona en partenariat avec Bach films

20h10

– surprise musicale & projections de La

Sorcière de l’allumette errante/Le

Miroir de la sorcière

présentés

par Raquel García López, Sofía

Carrillo & Katia Frydman

22h15

– After au bar Les affiches & stands dans le hall du cinéma (Hors

circuits & FdS)

* samedi

20

juin :

19h

– stands avec dégustation & culture mexicaines (Bicla, Hors

circuits & FdS)

20h

– tombola livre Les

Dangers de fumer au lit de Mariana Enríquez en

partenariat avec les Éditions du sous-sol

20h10

– surprise musicale & projections de La

Colère de Clara/La Vierge de la

tufière

présentés

par Raquel García López &

@CeliaAtParis

22h30

– After au bar Les affiches & stands dans le hall du cinéma (Hors

circuits & FdS)

Cette année notre focus pays est le Mexique, à chaque édition nous vous emmenons sur un continent, dans un pays, une culture, où les femmes stigmatisées, ostracisées, violentées sont représentées en sorcières ou armides vengeresses, et que nous aimerions faire connaître au public français.

Au prochain solstice estival, nous convoquerons la Miringua, la Llorona, la Mère terrible, Xochiquétzal, Tlazoltéotl, Chalchiuhtlicue, Tiacapan, Miccapetlacalli, Mayahuel, Cihuacoatl,

Coyolxauhqui, Tlazolteotl, Cihuateteo… les déités, divinités, sorcières mexicaines, puissantes et séductrices, ou la controversée Malinche, afin de vous envoûter en terres latino-américaines…

https://festivaldessortileges.fr/2026.html

https://www.facebook.com/events/3534401520026865

3è Festival des Sortilèges les 19 & 20 juin à l’Espace Saint Michel.

Du vendredi 19 juin 2026 au samedi 20 juin 2026 :

vendredi, samedi

de 19h00 à 23h00

payant

Billetterie : https://achat.espacesaintmichel.com/reserver/

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-19T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-21T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-19T19:00:00+02:00_2026-06-19T23:00:00+02:00;2026-06-20T19:00:00+02:00_2026-06-20T23:00:00+02:00



https://www.facebook.com/events/3534401520026865 https://www.facebook.com/DesSortileges/ https://www.facebook.com/DesSortileges/ https://x.com/DesSortileges



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

