3ème ÉDITION DE LA VAGUE ROSE À LA MONTAGNE PELÉE, Le Morne-Rouge, Le Morne-Rouge

3ème ÉDITION DE LA VAGUE ROSE À LA MONTAGNE PELÉE Samedi 13 juin, 07h30 Le Morne-Rouge

PAS D’INSCRIPTION – GRATUIT – OUVERT À TOUS

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T13:30:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T13:30:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

En soutien à toutes celles et ceux qui se battent et gravissent des montagnes de traitements.

Parce que la prévention passe aussi par l’activité physique!

Prévoyez de bonnes chaussures de marche, soyez autonomes en eau et collations.

Rdv 7h30 : Vente de t-shirts et goodies, flash mob auto-palpation et échauffements.

Lors de la montée tous en rose, chacun va à son rythme, pour arriver vers 9h30 au 2ème refuge de l’aileron, afin de réaliser, main dans la main, notre Vague Rose

Redescente en autonomie.

Le Morne-Rouge Le Morne-Rouge Le Morne-Rouge 97260 Martinique

Vous avez 3 mois pour vous préparer à gravir notre sommet martiniquais ! Rejoignez-nous pour cette marche solidaire, ce dépassement de soi, riche en émotions.