LES RANDOS PÉYINORD MARTINIQUE « Morne-Rouge », Le Morne-Rouge, Le Morne-Rouge

LES RANDOS PÉYINORD MARTINIQUE « Morne-Rouge » Dimanche 15 novembre, 07h30 Le Morne-Rouge

Infos et inscriptions : info@tourismenordmartinique.fr / 0696 61 49 52 / Tarifs ½ journée : 20€ adultes et 12€ enfants (-10 ans) / Avec déjeuner : 49€ Adultes et 30€ Enf – de 12 ans. Scanner le QR Code au bas de l’affiche pour accéder à la billetterie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-15T12:30:00+01:00 – 2026-11-15T20:30:00+01:00

Fin : 2026-11-15T12:30:00+01:00 – 2026-11-15T20:30:00+01:00

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Randonnées découverte / Tour du Domaine de la Vallée