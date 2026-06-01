FÊTE DE LA MUSIQUE, Le Morne-Rouge, Le Morne-Rouge

FÊTE DE LA MUSIQUE Vendredi 19 juin, 19h00 Le Morne-Rouge

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T01:00:00+02:00 – 2026-06-20T05:59:00+02:00

Fin : 2026-06-20T01:00:00+02:00 – 2026-06-20T05:59:00+02:00

Le Morne-Rouge Le Morne-Rouge Le Morne-Rouge 97260 Martinique

À l’occasion de la fête de la musique la ville du Morne -Rouge vous propose une animation musical sur la place des fêtes